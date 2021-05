Lizy y su confesión más dura sobre el hambre: "Me daba vergüenza"

Lizy Tagilini realizó una de las confesiones más duras de su vida en Podemos Hablar el programa conducido por Andy Kusnetzoff, que se transmite todos los sábados por Telefe. "Con el tiempo descubrí que mi mama pasó mucha hambre para que yo no la pase", y agregó entre lágrimas "en un momento yo tenía vergüenza de mi mamá, vergüenza de que era gorda, vergüenza de que éramos pobres".

En la sección del ciclo “Punto de Encuentro”, se preguntó si alguno de los presentes había pasado hambre y fue en este momento cuando Tagliani reveló una vivencia personal: “No recuerdo haber pasado hambre yo, sí tenía muchos deseos de comer algunas cosas", comenzó.

Y compartió algunos recuerdos de su madre: "Ella estaba todo el día con el mate y nunca la vi comer”, además asintió “Dormíamos juntas en una casita y escuchaba ruidos (de su panza) y no sabía que era de hambre. No registrar eso es una angustia tremenda".

La actriz profundizó: “Íbamos a comprar y yo caminaba un poco más atrás porque estaban mis compañeros. Creo que eso me va a dar culpa siempre y creo que no lo voy a poder resolver nunca porque no tuve la posibilidad de decírselo”.

Por último, el hecho más fuerte lo dio a conocer al final de la exposición: “Mi mamá me daba un papelito con las cosas que tenía que comprar y estaban mal escritas. Entonces yo lo escondía porque me daba vergüenza que no sepa escribir, no lo hacía conscientemente", y a pesar de ello todo el tiempo el relato confirmaba que en realidad la enorme tristeza era que nunca pudo agradecerle.