Lizardo Ponce en PH: “Por qué hay que salir a dar explicaciones de que uno es homosexual”

El influencer Lizardo Ponce fue uno de los invitados al programa PH: Podemos Hablar(Telefe) quien recordó reflexivo el momento en que le contaba a sus padres de su orientación sexual y explicó lo injusto que le parece esa situación.

Ell cordobés de 31 años que se saltó a la fama en la pandemia del coronavirus repasó algunos de los momentos más difíciles de su vida y contó que invitó a sus padres a una sesión de terapia para hablar sobre su orientación sexual.

“Mis papás siempre me apoyaron, incluso cuando les dije que quería ser periodista y sabían que no iba a tener un trabajo enseguida al salir de la facultad, y me bancaron sobre todo en eso de aceptarme tal cual soy, que para mí fue lo más importante”, expresó.

Y destacó que este “es un proceso que uno tiene que vivir, sumamente injusto porque no es algo que vivan todos; a mí me toco atravesarlo y uno bloquea gestos, bloquea todo porque se siente muy mal y yo viví esa etapa oscura de mi vida en la que tuve que resguardarme y estar triste” agregó.

En este sentido dejó en claro que además “uno no tiene por qué salir a dar explicaciones de que es homosexual” y que a pesar de que se hayan “conquistado derechos” en las familias cuesta aún culturalmente.

Asimismo, sostuvo “más que nada porque está instalado en la sociedad lo que uní tiene que decir, que si lo dos lo tenés que hablar y ¿por qué tiene que ser así?

En ese momento el conductor coincidió con la postura y expuso: “Claro, no hay que confesar que sos heterosexual”.

En tanto, recordó que en ese momento le resultaba “muy difícil” -a pesar de vivir en otro momento social- poder contarles porque asintió que le daba “miedo la reacción”.