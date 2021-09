Liam Gallagher dijo que cayó de un helicóptero y mostró fotos herido

El ex integrante y fundador de la popular banda de britpop Oasis aseguró haber sufrido un accidente a bordo de un helicóptero que le habría dejado algunas lesiones en la cara. En una publicación de Twitter, el músico bromeó con que "ya tiene la foto de portada para su próximo álbum", y mostró su rostro con sangre seca y una tablilla en la nariz.

Según relató en otra publicación, el accidente ocurrió el viernes pasado después de que Liam participara en un festival de musica en Wight, Inglaterra, donde interpretó canciones de la mítica banda de Manchester y de su proyecto solista. Terminada su performance, el portador de la voz de grandes clásicos como 'Wonderwall', 'Live Forever' y 'Stand By Me' subió a un helicóptero para retirarse, pero al parecer sufrió una caída en algún momento.

Cuando uno de sus seguidores le preguntó la altura de la que supuestamente había caído, Gallagher bromeó contestando que volaba a 100 mil pies (más de 30 mil metros) cuando ocurrió el imprevisto. Asimismo, se comparó con el impredecible y salvaje ex baterista de The Who, Keith Moon, quien solía aparecer en las noticias por protagonizar hechos como este o poner en peligro su vida.

Fiel a su estilo, Liam continuó delirando con sus fans y le respondió a otro que tiene un video con el registro del accidente, y que lo usará para el próximo videoclip. El vocalista que fundó Oasis junto a sus amigos de la escuela en 1991 cumple hoy 49 años.