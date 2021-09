Leo García sufrió un violento ataque por "tirar una onda gay"

El músico y compositor Leonardo García, mejor conocido como Leo García, fue víctima de un ataque homofóbico en la noche del lunes, cuando se encontró con un grupo de hombres en General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. Según relató durante una transmisión en vivo que luego compartió como varios videos en su cuenta de Instagram, la golpiza que le provocó serias heridas en la cabeza y la cara vino después de que el "tirara una onda gay" a uno de sus victimarios.

"Yo no estoy para acusar a nadie, pero esto no es un maquillaje", comenzó el relato Leo, que se mostró en cámara con la cara ensangrentada, el labio hinchado y una herida aún abierta en la cabeza. "Así es como me dejaron en General Rodríguez, donde yo vivo. Hablé con un chico y le tiré una onda gay, y así respondieron".

Avanzando en la narración de lo ocurrido, García especificó que el ataque se produjo cerca de un kiosco, pero que no pudo reconocer a sus agresores. "No se quién es, lo que les quiero decir es que seamos amor y paz", lamentó.

Ante los mensajes que le llegaban de parte de sus seguidores, el artista pidió: "Si ustedes me quieren, me tienen que cuidar".

El modo de hablar de Leo despertó algunas dudas sobre su estado, por lo que algunos le preguntaron en vivo si había consumido drogas. "No estoy drogado, ojalá estuviera drogado. Tomé un poco de alcohol y me pegaron. No me acuses de drogado, porque a mi me pegaron", respondió, mientras los que seguían la transmisión le rogaban que se dirigiera a un hospital para hacerse atender. Como se puede ver en los comentarios de las publicaciones en el perfil del cantautor, muchos intentaron comunicarse con él y con su entorno para brindarle ayuda.

Con el paso de los minutos y la sangre secándose en su cara, el cantante y guitarrista fue cediendo ante el llanto entre reflexiones acerca del lamentable momento que le hicieron vivir. "Pensó que por ser homosexual yo estaba molestando. La homofobia no para, y es algo que teneos que reparar en este país porque a mi me pegaron por eso. Acá ya no hay más respeto para nadie" denunció.

Más tarde, García subió un último video en el que se lo ve con la cara lavada y aparentemente más tranquilo. En ese fragmento, aseguró a sus fans que cumplirá con las fechas de shows que tiene pactadas para los próximos meses. "No me importa el dolor, pero no tengo más ganas. Voy a hacer las fechas que cumplí y que pauté con todos ustedes, pero no quiero seguir más porque siento que no me quieren" definió.