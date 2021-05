Le puso el pecho, Jorge Rial rompió el silencio luego de renunciar a TV Nostra

El viernes pasado el mundo de la farándula y el espectáculo quedó sumamente sorprendido ante la despedida de Jorge Rial de su programa político que se emitía por el canal América TV.

Luego de su descargo en vivo frente a su equipo integrado por Diego Ramos, Marina Calabró y Ángela Lerena, el conductor generó muchísimas repercusiones no solo entre sus colegas, sino también en el público.

Tres días después, el periodista rompió el silencio a través de su cuenta personal de Instagram y compartió un reflexivo mensaje sobre la decisión que tomó: "¡Gracias a todos! No es momento para hablar, sino para reflexionar. Mirar el futuro con la experiencia del pasado. Solo quiero compartir con ustedes un mensaje que me mando el grande de Alberto Fernández de Rosa".

“Es estimulante en una época gris, de sombras escatológicas, que alguien intente ir contra la corriente dominante. Hoy se trabaja sobre la copia, no sobre la originalidad, es quizá la característica más clara de los medios televisivos desde hace unos años. No soy de tu palo, pero sesenta años de pantallas me autorizan a meterme en tu suceso. Por otro lado, en relación a la producción existente dentro género, en el cual estaba tu programa lo tuyo estaba, para mí, en el mejor lugar, y por eso a veces me quedaba viéndolo", escribió el talentoso y reconocido actor.

"Llamo original a tu actitud crítica, insólita entre nosotros, fíjate que vivimos en un país en el que pretendidamente, nadie se equivoca: políticos, profesionales, periodistas, sindicalistas, corporaciones patronales, gobierno y oposición nunca se miran al espejo con el ojo sincero.

´TV Nostra´ ha sido un buen intento, nosotros hacemos TV con muchas limitaciones, simplemente que no se adviertan es ya una hazaña; no quiero aquí analizar el contenido, pero había creatividad, claridad de objetivo, producción acorde", explicó Rial a través de las palabras del actor.

"Nadie entendió mejor mi decisión. Gracias", cerró su posteo el conductor.