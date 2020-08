Laurita Fernández furiosa con los rumores de romance con Tinelli

En las últimas horas Laurita Fernández salió al cruce de las versiones con respecto a un supuesto romance con Marcelo Tinelli. Todo surgió cuando Rodrigo Lusich hizo el anuncio en uno de los segmentos del programa Intrusos, denominado "Los Escandalones".

"¿Qué onda Tinelli? ¿Te estás reconciliando con Guillermina Valdés o harás caso a los que dicen que estás con Laurita Fernández? Es lo que dicen che, esa maldad", lanzó el comunicador en vivo, algo que sorprendió a propios y extraños, ya que se hablaba de una supuesta reconciliación con la mamá de su hijo Lorenzo.

Sin escatimar en sus declaraciones, el periodista agregó, "no solo está instalado sino que lo repiten como un mantra. Sobre todo, y siguiendo tu línea, a la hora de atacarla a ella como diciendo ‘y sí, está con Tinelli’, como si Laurita no tuviera suficiente mérito para conducir un programa de esas características. Seguramente con Laurita no pasa nada pero es el rumor instalado. Tal vez Tinelli tendría que salir a aclarar su situación" cerró Lusich.

Quien no pudo ocultar su fastidio con toda esta situación fue, Laurita Fernández, por lo que reaccionó en su cuenta de Twitter. "No puedo creer el nivel de machismo que todavía se maneja. A los hombres no los cuestionan. Nunca. Me cansé de callarme. Por ser mujer deducen que me gané mi lugar por algo que es mentira. Indigna tener que aclarar estas cosas", escribió la actriz, bailarina y conductora de televisión.

Tras conocerse su separación de Nicolás Cabré, la ex conductora de Combate, está enfocada en su trabajo. Sus condiciones y carisma la hicieron llegar al lugar en el que se encuentra. Tras recibir la propuesta irrechazable, se puso al frente del programa en su rol de co- conductora y se convirtió en la acompañante a Ángel De Brito del "Cantando 2020".