Las primeras imágenes de Pampita y Ana al recibir el alta

La imagen más esperada no tardó en llegar. Luego de que Pampita fuera mamá por quinta vez el jueves, al recibir a su primera hija en común con el empresario Roberto García Moritán, recibió el alta y se mostró feliz junto a la bebé este sábado.

Dos días después de dar a luz, el matrimonio abandonó el Sanatorio Otamendi y Moritán llevó a la pequeña Ana en brazos. Al salir, los tres cautivaron todas las miradas.

La misma alegría que manifestó la jurado de La Academia (El Trece) cuando Marcelo Tinelli la llamó en vivo el jueves, se vio reflejada ahora, a pesar de los barbijos que cubrían la cara de ella y su marido. Detrás estaban las sonrisas de oreja a oreja. Luego, las cámaras de Farándula Show pudieron hablar con Carolina.

"Estamos muy bien, contentos y felices. Cuando la vi por primera vez fue mágico y emocionante. A Rober lo veo embobado. El parto fue como lo había imaginado. Somos ocho personas ya en familia, necesitamos un colectivo", dijo Ardohain con humor.

Una vez que dejaron el sanatorio, la pareja se dirigió a Benavidez para reunirse con el resto del clan ensamblado: Santino, Bautista, Beltrán, Benicio y Delfina.

Justamente minutos después de salir del quirófano, la modelo le había dicho a Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana que "fue un parto hermoso".

Todo ocurrió rápidamente y de la mejor manera para la pareja. La también conductora se fue del piso de Showmatch cuando terminó la transmisión del programa y se dirigió al sanatorio. Sin embargo, la mandaron de vuelta a casa porque todavía no estaba lista y le recomendaron caminar.

Pasadas las 12 de la noche salió relajada y sin malestar a dar unas vueltas con su marido, hasta que finalmente empezó a sentir las contracciones. Alrededor de la 1 de la madrugada fue recibida en el Otamendi para comenzar con el proceso que salió perfecto. La modelo dio a luz por parto natural a Ana, quien llegó a las 9:30 de la mañana y pesó 3,2 kilos.

En conversación con su programa de NET, explicó que le pusieron Ana porque ese es su primer nombre y así la llamó siempre su papá. "Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina. Y siempre sentí que había desaparecido esa parte de mí", recordó.