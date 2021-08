El conductor de televisión Jorge Rial confesó que este lunes por la noche sufrió un incendio en su casa ubicada en el barrio porteño de Belgrano, motivo por el que sufrieron grandes pérdidas materiales.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista relató que el desencadenante del incidente fue un desperfecto técnico en la cocina cerca de las 21 y rápidamente fueron socorridos por los bomberos. Además, confirmó que tanto él como su pareja, Romina Pereiro, y su familia, se encuentran en buen estado de salud.

"Ayer a la noche sufrimos un incendio en nuestra casa. Por suerte estamos bien", explicó el periodista en sus historias de Instagram. Y detalló: "Se circunscribió a la cocina que, obviamente, quedó inutilizada. El resto de la casa perfecto, salvo los efectos del humo. Tanto Romi como yo estamos en perfectas condiciones".

Asimismo, agradeció el accionar del equipo de bomberos, a quienes definió como "héroes de carne y hueso", a la policía de la Ciudad, al SAME y a sus vecinos. Y aprovechó para aclarar que las mascotas de la familia salieron ilesas y no se separaron de ellos ni un minuto. "Apenas vean fuego, no intenten apagarlo. Llamen rápido al 911 que responden muy rápido y dejen que ellos hagan su trabajo. Hoy lo podemos contar como una anécdota gracias a su profesionalismo. Y gracias a todos los que llamaron preocupados", manifestó el conductor de Argenzuela por Radio 10.

Jorge Rial y su esposa, la nutricionista Romina Pereiro

Por su parte, Romina también hizo un descargo en las redes. "Les cuento que hubo un incendio en mi casa. Estamos todos perfectos, no hubo heridos. Por suerte mis hijas estaban con su papá. Estamos bien, solo un poco shockeados", aclaró en relación a Violeta y Emma, las hijas que tuvo con el periodista Gustavo Olmedo y se sumó a los agradecimientos de Jorge.

En tanto, en el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), que conduce Ángel de Brito, mostraron las impactantes imágenes de los destrozos que sufrió la cocina de Rial y su no via, luego de que los bomberos desactivaran las llamas.

"Hubo un incendio en la cocina y, por suerte, no hubo ninguna víctima. Pero fue un gran susto para ellos... El fuego agarró la madera de la cocina. Estamos con el móvil ahí. Vamos con Santiago Sposato", aseguró el conductor de LAM.