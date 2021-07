Fiel a su nuevo estilo, Morena Rial se sacó una serie de fotos de alto voltaje al costado de la ruta.

"He aprendido a quererme siendo imperfecta y eso también cuenta como victoria", escribió la mediática en su cuenta de Instagram, junto a cuatro postales.

Las imágenes fueron tomadas por una de sus amigas, al costado de la ruta de La Falda, ciudad de las sierras de Córdoba.

En dicha provincia, Morena reside junto a su hijo de apenas dos años, Francesco Ambrosioni, desde hace algunos meses.

La lluvia de elogios no tardó en llegar. A pocos minutos de compartir las imágenes en la red social, varios usuarios la tildaron de "diosa" y hasta agradecieron el mensaje de autoaceptación difundido.

Hace tiempo que la hija del reconocido periodista, Jorge Rial, lucha contra los estereotipos de belleza. Lo que en algún momento la estigmatizó, hoy se volvió una de sus virtudes más destacables. Con o sin ropa, la joven de 22 años insiste diariamente en viralizar 'cuerpos reales'.

"A veces con vergüenza, pero siempre dando la cara y con la frente en alto para recibir todos los golpes y que nada me derribe. Pase miles de cosas en la vida, tengo marcas y cicatrices que lo demuestran, que las llevo con los ovarios bien puestos y que me hicieron ser la mujer que soy", escribió en un largo texto, hace algunas semanas.

Según publicó el portal Exitoina, días atrás More se sometió a preguntas realizadas por sus seguidores.

Uno de los cuestionamientos, apuntó a la relación con Silvia D'Auro, madre adoptiva y expareja del antes conductor de Intrusos.

“Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora, no tengo contacto, nada, pero la Justicia se va a encargar porque yo ya le pedí a mi abogado que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo durante 11 años chicos”, explicó Morena, reconociendo también la crianza de su padre.

"No no entiendo para qué mierd* nos adoptó, si nos iba a terminar abandonando”, cuestionó y aseguró que se volverá a ver cara a cara con D'Auro en la Justicia.