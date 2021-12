Las disculpas públicas de Polino a Pampita: ¿qué pasó entre ellos?

Marcelo Polino fue invitado al programa que conduce Carolina Ardohain, Pampita online, y aprovechó el espacio para disculparse públicamente con la modelo, por una pelea que tuvieron hace cinco años, cuando ambos eran jurados en ShowMatch.

“Con todo el tema de la China Suárez y lo que pasó con el Wandagate, todo el mundo me reflotó la pelea que yo tuve con vos", dijo en primer lugar el periodista, a quien se lo notó muy arrepentido.

Casi de manera inmediata, Pampita se atajó: "En su momento la arreglamos rapidísimo".

"Por ahí no debe haber quedado claro para el público, porque la gente me decía ‘pedile disculpas a Pampita por lo que le hiciste aquella vez’. Por ahí amerita que te las pida públicamente, aunque no sé si vos las necesitás”, especificó Marcelo detallando que, al tratarse de dos figuras "muy públicas", todo debería quedar claro también frente a las cámaras.

Y cerró la idea: "El otro día te vi en el final de ShowMatch y usaste una frase tremenda: que habías llegado como muy rota al show”.

“Sí, era un momento muy triste, pero había que seguir trabajando y había que vestirse, ir a hacer el programa. No había otra opción”, explicó la conductora.

Aceptó Polino que "en la vorágine del reality todo lo vale" y que sentía pesar por haber contribuido a que ella la pasara mal.

Por último, recordó un momento crucial que marcó un antes y un después en su relación: "El día que volví a trabajar, después de la muerte de mi mamá, vos me agarraste la mano, me llevaste a un costado y tuvimos una charla hermosa que no voy a olvidar nunca en la vida".

La pelea entre Polino y Pampita

El enfrentamiento entre ellos se produjo en el 2016, cuando compartían el panel de jurados en el programa conducido por Marcelo Tinelli, ShowMatch.

Ocurrió en medio de una devolución a Nicole Neumann, con quien Ardohain tiene diferencias desde hace años, por el mundo del modelaje.

"Fuiste convocada por tu calidad de número uno, no por una pelea. Porque si vamos a revisar cómo llegó cada una acá, Pampita llegó acá porque inventó una historia, que había visto a su exmarido con una chica que nada tiene que ver, en un motorhome. Así llegó a un reemplazo en este certamen”, sostuvo el periodista.

La chica a la cual hizo referencia es Eugenia la 'China' Suárez, quien poco tiempo después del escándalo formalizó con Benjamín Vicuña y tuvieron dos hijos: Magnolia y Amancio.