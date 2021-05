A 17 años del último episodio de "Friends", HBO Max anunció la fecha de estreno de "The reunion", un especial en el que Chandler, Rachel, Mónica, Phoebe, Joey y Ross volverán a estar juntos. El reencuentro estará disponible en Estados Unidos a partir del 27 de mayo en la plataforma de streaming y llegará a Latinoamérica en junio.

"Imposible estar MÁS emocionado por ver #FriendsReunion", escribieron en las redes sociales del servicio de streaming junto a un breve adelanto en el que se los ve a Jennifer Aniston, Mathew Perry, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, los seis protagonistas, caminando abrazados por la calle con la leyenda: "El show donde vuelven a estar juntos".

El proyecto estaba pensado para agosto de 2020, pero la producción tuvo que cambiar de planes a raíz de la pandemia. La filmación se llevó a cabo en el set original de la serie, en las instalaciones de Warner Bros., en California, bajo estrictos protocolos de salud e higiene. A tal punto, que según informó el portal TMZ, parte del estudio se montó al aire libre y hubo espectadores en vivo, pero la mayoría eran extras del sindicato de actores, quienes se testearon para evitar contagios de Covid-19. En cuanto a la remuneración de los protagonistas, se estima que ganaron entre 2,25 y 2,50 millones de dólares cada uno.

Además, el elenco contó con invitados especiales, entre los que se destacan el exfutbolista David Beckham, Justin Bieber, la banda de k-pop BTS, la exmodelo Cindy Crawford, el actor Kit Harington -quien interpretó a Jon Snow en "Game of Thrones"-, Lady Gaga, Cara Delevigne y la ganadora del premio Nobel, Malala Yousafzai, entre otros.

No hay dudas de que "Friends" es una de las comedias más exitosas de todos los tiempos. Y en las diez temporadas que transcurrieron entre 1994 y 2004, sus fanáticos le tomaron mucho cariño a los personajes. Sin embargo, según adelantaron los actores, no seguirán ningún libreto. "Seré yo mismo. Seré David. No estamos en el personaje... somos todos nosotros, la gente real", contó Schwimmer en una entrevista con la BBC. Y agregó: "Pero hay una parte, no quiero revelarlo... donde todos leemos algo". Por su parte, Aniston añadió: "No seré Rachel, aunque en cierto modo lo soy", dijo. "Bueno, todos somos una especie de pequeños fragmentos de ellos. En realidad, no. Pero sí".