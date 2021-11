La sorpresiva historia de Wanda para Maxi López y su novia

En medio de su escandalosa separación de Mauro Icardi, Wanda Nara sorprendió compartiendo un posteo que muestra a sus hijos con Maxi López y su novia Daniela Christiansson, y la red explotó.

Mientras Wanda está sola en Milán, separada de Mauro tras una fugaz reconciliación, sus hijos están pasando un tiempo junto a su papá y su novia durante el receso escolar.

En horas de la mañana de este viernes 5 de noviembre, Wanda replicó en sus historias de Instagram, una foto que inicialmente fue publicada por Christiansson, que la muestra con su novio y los hijos que el exjugador tuvo con la ahora ex de Mauro Icardi: Valentino, Constantino y Benedicto, con quienes tiene una excelente relación.

A ella le sumó emojis de corazones y de los que simulan estar rezando, muy amorosa y agradecida.

Los gestos de ambos sorprendieron a sus seguidores ya que Wanda y Maxi llevaron durante años una disputa legal por la manutención y visitas de sus tres hijos, pero en plena crisis de Nara con Icardi decidieron dejar atrás sus diferencias.

Cabe recordar que, cuando estalló el Wandagate, Maxi le ofreció a su ex cuidarle también a las dos hijas que ella tiene con Icardi pero la empresaria no accedió. Desde entonces el ex delantero de River realizó varios posteos en sus redes disfrutando del tiempo con sus hijos y brindando su apoyo a Wanda.