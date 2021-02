La Sole: "Mi película está en el ránking de las 10 peores"

Jey Mammon conduce el exitoso programa Los Mammones, que se emite por la pantalla de América,en donde el comediante e imitador realiza entrevistas a distintas personalidades del medio, como sucedió en la jornada del viernes, al tener a la cantante Soledad Pastorutti en los estudios en los que contó detalles de su vida y su paso por el cine.

A sus entrevistados, Jey, le hace una serie de preguntas en medio del clásico ping-pong, fue allí que sorprendió a la cantante con una pregunta sobre su pasado "¿La edad del sol o Soledad y Larguirucho?" con mucho humor la nacida en Arequito indicó: "Soledad y Largirucho, ja. Está en el ranking de las diez peores películas de Argentina. Hay unos ‘haters’, unos pibes que ven películas y comentan, que hacen reacciones. Hay dos pibitos de acá que los quiero contactar. Si ustedes están viendo a Jey Mammon, los quiero ver cara a cara. Los espero en Segurola y Habana", respondió Pastorutti, haciendo alusión a la clásica frase de Diego Armando Maradona, para dirigirse a los humoristas Nachito Saralegui y "Argentuzo".

En otro fragmento del programa, La Sole, se emocionó al ver su encuentro con Diego Armando Maradona, con quien tuvo una buena relación. "Diego venía siempre a verme. Me vino a ver al primer Gran Rex, cuando yo recién desembarcaba acá. Me acuerdo que bailamos un chamamé. Fue increíble. También esa noche que vimos, que ahora se hizo muy popular con su partida y yo la guardo en mi corazón", destacó.

"Me llamó Claudia y me dijo: ‘Vamos a ir a verte’. Yo tenía terror de que pase lo que pasaba con él, que todo el mundo lo avasallara y yo quería que la pasara bien. Así que no le avisé a nadie y pedí dos asientos vacíos adelante. Cuando llegó fue imposible parar al público. Entonces, para protegerlo y para que la gente no lo jodiera, estuvo casi todo el show arriba del escenario", completó la cantante.

Jey al consultarle a la invitada por su infancia y por sus comienzos en la música, Soledad recordó que era muy histriónica de chiquita y que le gustaba jugar frente al espejo, aunque todavía no se imaginaba como cantante: “Me miraba al espejo y cantaba, actuaba, bailaba, lo que hacen todos los niños. Yo además tenía el sí fácil, cuando era chica. Venían parientes a casa y mi viejo me decía ‘dale, cantate algo’, yo siempre decía que sí, era como el bufón”.

Soledad contó que su primer trabajo no fue el de cantante, sino el de canillita y amplió su respuesta: “Era un diario que se llama La Vidriera y era para avisos clasificados. Yo no lo podía vender, era de distribución gratuita" cerró La Sole.