La renuncia de Flor Peña al Bailando, el motivo secreto y la reacción de Tinelli

La salida de la actriz Florencia Peña del jurado que iba a integrar el Bailando 2020, provocó un temblor que atravesó transversalmente a la farándula local.

¿Por qué renunció Flor Peña a su participación en ShowMatch?

Desde LAM, el conductor del ciclo, Ángel de Brito atribuyó hace algunos días que la renuncia de Peña se debía a que atravesaba una honda tristeza por la reciente muerte de su padre. Por eso, en una decisión de estricto carácter personal, habría decidido tomarse el año sabático para poder acompañar a su madre y hermana en este difícil momento.

Sin embargo, también se aclaraba en torno a la economía personal de la actriz que ella, tendría un gran trabajo asegurado para la temporada de verano cuando vuelva en formato de obra de teatro, “Casados con hijos”, ciclo que se emitió por la televisión y que consagró en imaginario popular argentino a todos sus participantes centrales. Erica Rivas (María Elena Fuseneco en la ficción) sin embargo, se bajó de la propuesta laboral veraniega.

Ahora, Ángel de Brito durante su programa llamado El espectador, ciclo que se emite por CNN Radio, analizó nuevamente la salida de Peña y dijo que el verdadero motivo y hasta entonces “secreto” es que el productor de la obra “Casados con hijos”, Gustavo Yankelevich, les adelantó dinero a los participantes del elenco para que este año “puedan estar tranquilos”.

El periodista destacó que ya se han vendido y cobrado 80 mil entradas. “Florencia con ese resto de dinero puede darse el lujo de estar sin trabajar este año. Y ese el punto que nadie pudo explicar porque nadie tiene esa información”, cerró Ángel, además de negar una versión que aseguraba que Florencia iba a tener un programa en Telefe.

Peña necesitaba trabajar aseguró de Brito y por eso no iba a negar su participación en el Bailando pero luego del gesto de Yankelevich las cosas cambiaron. Además no hay nada personal con Tinelli, aseguró De Brito.

A todo esto:

¿Qué dijo Tinelli sobre la renuncia de Florencia Peña?

El propio de Brito “ventiló” que Marcelo Tinelli no está enojado por la abrupta decisión que tomó la famosa en torno a su participación en ShowMatch.

Según el referente periodístico de la farándula, el icónico conductor argentino está sorprendido por lo que sucedió pero no está enojado.

Además, actualizó la lista de nombres que según él, suenan para reemplazar a Flor Peña y estos son al día de hoy: Flor Vigna, Moria Casán y Jimena Barón.

Chat privado en el Bailando

Además trascendió que en el chat que tienen los miembros del jurado con los del BAR, Florencia Peña aún no se ha salido.

De Brito reveló las palabras que Peña les dijo sobre su permanencia en el chat: “No me voy a ir del chat hasta hasta que yo no tenga reemplazo. Cuando entra el reemplazo, me voy. Pero mientras me quedo para chusmear”.