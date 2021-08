La reina del sábado: emotivo regreso de Mirtha Legrand a la televisión

Luego de más de un año y medio sin estar al frente de su programa Mirtha Legrand volvió a la televisión y su presencia en la pantalla chica generó mucha expectativa. Luego de recibir las dos dosis de las vacunas contra el coronavirus, y ante la ausencia de su nieta Juana Viale, quien la reemplazaba en el ciclo, es que la histórica conductora decidió retornar a La Noche del Mirtha.

Muchas gracias, qué emoción, no me quiero emocionar, me van a hacer llorar”, fueron las primeras palabras de la Chiqui en su regreso. “Tanto me querían, que vuelva a la televisión, acá estoy. Me tengo que acordar de todo. Muchos nervios”, agregó Mirtha.

“Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”, reveló la conductora.

“Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: doctor, quiero volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje…’. Es la mejor terapia”, agregó.

Se quedó con el primer puesto del rating

La vuelta de Mirtha a su histórica mesa fue suficiente para quedar al frente en los números. Apenas comenzó el programa, superó a Pasapalabra con picos de 11.6 que luego crecieron con la introducción de sus invitados que fueron Pampita, Jonatan Viale, Fernán Quirós y Baby Etchecopar.

Si bien fue muy parejo el desarrollo de la noche entre ambas señales, el promedio indicó que la conductora fue lo más visto del día. Su mayor pico fue de 13.6 puntos, por lo que no fue suficiente para el ciclo de Kusnetzoff, quien apostó con la invitación de L-Gante.

“PH” terminó su emisión con un promedio de 11.3 puntos mientras que la diva ganó la pulseada con 11.6, para celebración de su equipo.