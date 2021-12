La reacción de Pampita cuando le recordaron el escándalo con la China y Vicuña en el motorhome

Durante el año 2015 se llevó a cabo el rodaje de El Hilo Rojo, película protagonizada por Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez. Durante el mismo, un día de diciembre, se desató el escándalo que involucró a los actores y a Pampita, dentro del motorhome.

Aunque en un primer momento la modelo no dio demasiados detalles de lo que había ocurrido, y se limitó a asegurar que había visto lo "peor que podía ver una mujer", en abril del 2016 decidió ser mucho más explícita al sentenciar, "estaban ellos dos teniendo sexo. Lo juro por mis hijos".

Si bien han pasado muchos años y la vida de los 3 involucrados rehicieron sus vidas, la historia sigue estando en memoria de todos. Ahora fue el periodista de Los Ángeles de la Mañana quien le recordó a la conductora de Pampita Online, en medio del conflicto que vive la China con Wanda Nara y Mauro Icardi.

Y más allá de que podría haber aprovechado la oportunidad para arremeter nuevamente contra Suárez, optó por la cautela al decir, "Ya pasaron muchos años, yo no opino de nada, no me meto. No voy al pasado en ningún momento".

Además, fue consultada sobre sus sensaciones al escuchar la entrevista que Alejandro Fantino realizó con Eugenia. "No voy a opinar ni decir nada, voy a seguir cuidando el vínculo familiar, que es lo que nos importa a todos. Vamos a priorizar eso", sentenció.