La reacción de Germán Martitegui al saber que Leti Siciliani soñó con él

Durante el desafío del viaje gastronómico, Leti Siciliani se mostró muy seria y concentrada en la cocina: quería lograr un plato brasileño perfecto y conseguir un lugar en el balcón, junto a sus compañeras del equipo azul (Sofía Pachano y Analía Franchín).

Sin embargo, a la hora de presentar su preparación ante el jurado, rompió el hielo al confesarle a Germán Martitegui que había soñado con él. “Antes me viniste a hablar y no te presté tanta atención, porque me había pasado algo...”, empezó la hermana menor de Griselda Siciliani, frente al cocinero y agregó: “Ayer soñé con vos”.

La confesión hizo estallar a los presentes y, como era de esperar, Germán le pidió que contara el sueño, de principio a fin. Jurados y participantes vincularon esto a un relato hot, pero de inmediato la joven disparó: “En el sueño era mi padre, yo era Leticia Martitegui. Me decía que me quedara tranquila, que no era malo y que, por el amor que me tenía, me tenía que poner los puntos”.

Damián Betular intervino con un conciso: "Para mí hay más y no te lo cuenta". Luego, Martitegui probó el plato de la participante y la chicaneó: “¿No te enseñaba a hacer moqueca en el sueño?”, a lo que respondió Siciliani: “No, hacíamos panchos”.

La comida típica de Leti no convenció al jurado, pero sin dudas, el momento de risas se impuso.