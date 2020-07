La provocativa promoción de Yatra y Danna Paola en medio del estreno de Tini

A Tini Stoessel y Sebastián Yatra se les fue el amor pero, al parecer, no la hora de coincidir. Ambos cantantes se encuentran en época de estrenos y con una fuerte promoción en redes sociales.

Hace una semana la argentina anticipó nuevo single, que mantuvo expectantes a todos. Junto al trapero Khea lanzaron este miércoles 'Ella dice', con video incluido, en el que se la puede ver a la ex Violetta en una faceta bastante sexy.

Pero no todas las miradas se fueron a este tema que ya promete ser un éxito, sino también al colombiano y exnovio de Martina. Como fue de público conocimiento, la pareja fue una de las tantas víctimas de la cuarentena y a mediados de mayo terminaron. Si bien los protagonistas aseguraron que había mucho amor de por medio y la distancia había hecho lo suyo, trascendió el nombre de una posible "tercera en discordia": Danna Paola.

La reconocida actriz, cantante, modelo y compositora mexicana, se puso en el ojo de la tormenta para las tinistas, quienes hasta el día de la fecha la siguen culpando por lo sucedido. Lo cierto es que todo lo que hagan, tanto ella como Yatra, para muchos se traduce en evidencias de amor.

Como si esto fuera poco, Sebastián y Danna se encuentran próximos a estrenar un nuevo single, 'No bailes sola'. Por este motivo, han estado haciendo promoción en sus cuentas personales con provocativos "coqueteos". Hay quienes compran esta pareja y la celebran, y, por el contrario, quienes la siguen de cerca con rencor.

De manera muy selectiva eligieron algunas frases que se desprenden de 'No bailes sola' y las expresaron en conjunto, a través de sus historias de Instagram: "Volver al pasado, no tiene mucho sentido", "no sé qué me ha pasado pero esto nunca lo había sentido".

Por su parte, hay quienes sostienen que 'Ella dice' está llena de indirectas para Yatra y Paola. “Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo”, canta Tini y luego Khea lanza: “Dejaste a ese bobo porque no te cuidó, no te valoró, él nunca te vio. Y por descuidado, ahora le re cabió”.

Según confesó la cantante, este tema lo tiene escrito hace casi un año, y solo el video refleja el contexto actual en el que nos encontramos, ya que Khea lo filmó en su habitación y Tini en la cocina del quincho.

Ahora bien, saquen ustedes sus propias conclusiones...