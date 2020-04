La producción de 'Jurassic World 3' continúa a pesar de todo

Aunque el rodaje de Jurssic World 3 –como el de todas las películas– se detuvo para cuidar a los actores del coronavirus, el director del filme, Colin Trevorrow, ha decidido continuar con la producción desde su casa.

La cinta, que se titulará Jurassic World: Dominion, ha generado gran expectativa porque contará con la participación de Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill, integrantes del elenco original de Jurassic Park.

A pesar de los esfuerzos de su director, es probable que el estreno de la película, previsto para principios de 2021, tenga que ser postergado, ya que todavía falta grabar gran parte de las escenas.

Netflix cancela dos series

Las series V-Wars y October Factions no tendrán nuevas temporadas en Netflix.

Después de capítulos que no tuvieron buena audiencia, el gigante on demand decidió no invertir en segundas entregas para ninguna de las dos series.

Además de la falta de interés del público, las ficciones tampoco fueron bien consideradas por la crítica especializada.

Tanto V-Wars como October Factions son títulos de IDW Publishing, empresa que también tiene los derechos de Locke y Key, serie que si triunfó en Netflix y que ya arregló una segunda temporada.