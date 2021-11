Se conocieron más detalles de la llamada que le hizo Wanda Nara a la China Suárez cuando empezó a sospechar de la posibilidad de que tenga un romance con su esposo, Mauro Icardi.

Yanina Latorre reveló en Los ángeles de la mañana detalles del tenso cruce que mantuvieron la semana pasada Wanda Nara y la China Suárez sobre el supuesto encuentro de la actriz con el delantero del PSG.

En esa charla, Wanda Nara le preguntó a la China Suárez el motivo por el que había viajado a París y la actriz fue tajante: "A c... a tu marido y no me lo pude”.

A su vez, Mariana Brey sostuvo que la empresaria le dijo a la actriz: “Ya te voy a cruzar, agarrate”.

Es probable que ese encuentro suceda en diciembre, ya que la esposa de Icardi tiene previsto viajar a la Argentina por compromisos laborales y para reencontrarse con su familia, especialmente con su hermana Zaira. Hay una posibilidad de que se crucen en un evento muy popular que se hace todos los años. El conductor Ángel de Brito aseguró que tanto Wanda Nara, la China Suárez y Pampita Ardohain fueron elegidas para ser los personajes del año de la revista Gente. Y quizás se vean cara a cara durante la sesión de fotos.

Por otra parte, la esposa de Diego Latorre afirmó que Wanda tiene todo grabado y contó detalles de las críticas que la China le habría hecho a su examiga, la conductora Paula Chaves, por su rol en el Wandagate: “Dijo que era una mala persona, una atrevida, y que no entendía por qué se había metido en el tema. Según explicaron en el programa de espectáculos, la exmodelo es íntima de Zaira Nara, la hermana de Wanda y “está enojada” con la intérprete de El hilo rojo y Abzurdah. Suárez, por su parte, calificó a Chaves como “una desubicada” y dejó entrever que “no le iba perdonar nunca que se metió donde nadie la llamó”.

Por otro lado, la panelista aseguró este lunes que la China le pidió a Wanda que entre las dos inventaran una historia, una coartada. De esta manera, la ex de Benjamín Vicuña quería poder “zafar” de que la criticaran tanto en la calle y en las redes sociales. Todo muy normal en este culebrón que parece no tener fin.