La palabra de Alec Baldwin luego de matar a Halyna Hutchins

Alec Baldwin rompió el silencio desde el fatal accidente en el set de la película Rust, al pedir que no haya "más armas en los sets" y referirse a la directora de fotografía Halyna Hutchins, que murió por un disparo que él ejecutó con un arma que no debía tener balas letales, como "una amiga".

"No estoy autorizado a hacer ningún comentario, porque hay una investigación en curso", dijo el actor respondiendo a los reporteros de TMZ, al evocar la muerte de quien llamó "una amiga" y calificando el hecho como algo "horrible".

“Pero recuerden algo que creo que es importante: ¿cuántas balas se han disparado en películas y series en los últimos 75 años? Esto es América. ¿Cuántas balas se han disparado antes? Miles de millones. Nos damos cuenta cuando algo sale mal y es horrible y catastrófico. Deben tomarse medidas nuevas (armas adecuadas, armas de plástico o no), pero no me corresponde a mí decidir cuáles. Comprendan que yo no soy un experto en este campo, así que el camino que otros decidan seguir, en términos de proteger la seguridad de las personas en los sets de rodaje, estoy totalmente a favor”, sostuvo el reconocido actor.

Por otro lado, este domingo, Alec e Hilaria Baldwin celebraron Halloween con sus seis hijos con divertidos disfraces, según se pudo ver en la cuenta de Instagram de la esposa del actor.

Además de la divertida instantánea, el posteo de la española Hilaria tiene un texto en el que destaca lo “intensa” que ha sido la crianza de sus niños, el que si bien recibió reacciones positivas de otras celebridades, fue repudiado por algunos usuarios.

Estas últimas reacciones de pura indignación se produjeron porque el posteo se vio pocas horas después de que Los Angeles Times publicara un informe que alegaba que ocurrieron otros tres tiroteos accidentales en el set de Rust.

La improvisada fiesta de Halloween de los Baldwin tuvo lugar en Manchester (Nueva Inglaterra), localidad en la que se han refugiado en medio de esta complicada situación.

“La crianza de los hijos ha sido una experiencia intensa. Hoy nos hemos reunido para darles un día de fiesta. Disfraces de última hora, un poco de batiburrillo...”, escribió Hilaria.

De acuerdo a lo publicado por Hola, los Baldwin buscan tranquilidad en medio del revuelo mediático.

“Alec e Hilaria están volcados en los seis hijos que tienen en común (él es padre también de Ireland, nacida de su relación con Kim Basinger). Pero tal y como el propio actor ha confirmado, en estos días de desconexión también están en contacto constante con la familia de Halyna Hutchins y con las autoridades que se encargan de esclarecer por qué el arma de atrezzo que le entregaron tenía munición”, se lee en la publicación.

“Necesita espacio para que yo me ocupe de él y de su salud mental. Es algo terrible lo que pasó y se siente fatal”, declaró Hilaria.