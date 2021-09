América TeVé del canal 41 de Miami, publicó este miércoles un nuevo fragmento de la entrevista que brindó Mavys Álvarez, la novia menor de edad que tuvo Diego Armando Maradona.

Después de 20 años, la mujer, de nacionalidad cubana, se animó a dar detalles de lo que fue su experiencia de vida junto al Diez.

Luego de hablar sobre cómo se conocieron, Mavys ahondó sobre un tema que aún es sensible para ella: el consumo de drogas.

“Yo intentaba, pero no podía salir. Era una espiral. Cuando salía de la droga me refugiaba en el alcohol”, reveló Mavys entre lágrimas.

Este nuevo mundo para ella abrió paso durante la convivencia que mantuvieron en La Pradera, el centro de rehabilitación en el que se encontraba el exfutbolista.

Ante la pregunta de qué estupefaciente consumió, ella indicó "cocaína": ”Diego me llevó a la droga cuando tenía 16 años, no había cumplido los 17".

"Al principio me decía que si lo tocaba que me mataba y todo eso. Pero después de un tiempo como que se sintió solo y no le gustaba hacerlo solo. Entonces insistió mucho, mucho, mucho...Todos los días. Hasta que llegó un punto en que sí, lo probé con tal de que me dejara tranquila”, advirtió con pesar, asegurando que este había sido “el error más grande de mi vida”.

Por otro lado, reveló que el astro argentino le propuso agrandar su busto, para verse mejor: "Quería que me operaran en Cuba, en la casa en donde estábamos. Y yo le dije que no porque tenía miedo de que la operación saliera mal, que hubiera algún peligro de infección o algo. Entonces él decidió operarme en Argentina”.

La cirugía se concretó en una visita a Buenos Aires y, para entonces, ella tenía 17 años. "Fue muy difícil la operación porque la herida se me abrió, debido a las locuras de Diego. Entonces tuve que quedarme más tiempo. Iba por veinte días y estuve dos meses y medio, aproximadamente", explicó, advirtiendo que sus padres no estaban al tanto de la intervención estética.

La tercera entrega de la entrevista promete dar detalles sobre cómo fue su encuentro con Fidel Castro.