La novia de Maxi López le marcó la cancha a Wanda Nara

Maxi López y Wanda Nara parecen estar en paz. En medio de la crisis con Mauro Icardi, Wanda se mostró agradecida con un gesto de su ex pareja.

Mientras el escándalo con Icardi se iba desarrollando, Maxi le estiró una mano a la empresaria a pesar de su mala relación. El ex futbolista salido de las inferiores de River se hizo cargo de sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino en París, e incluso llegó a llevarlos al colegio junto a sus hermanas Francesca e Isabella, las hijas que Wanda tuvo con Icardi.

Ese gesto no pasó desapercibido para la rubia, que se mostró agradecida. De hecho, ella reposteó una foto en sus historias de López, su novia Daniela Christiansson y toda la familia, mostrando que había buena onda entre ambos.

La relación, incluso, también se arregló en los tribunales. Y es que, después de muchísimos años, ambos lograron llegar a un acuerdo en una de sus causas judiciales que tenían.

Lo cierto es que Wanda y Maxi limaron asperezas. Esto provocó que, en medio de las bombas de información y datos que caían sobre el escándalo con Icardi y la China Suárez, aparecieran rumores de reconciliación.

Sin embargo, Christiansson se encargó de apagar todas esas versiones. Desde sus románticas vacaciones en la localidad de San Benedetto del Tronto, la modelo sueca se entusiasmó por el futuro de su familia y dejó en claro que ésta se encuentra más unida que nunca.

En su cuenta de Instagram, Daniela compartió una foto junto al ex de Wanda y escribió: "Cuando no necesitas nada más. Muy emocionada de los planes de nuestro futuro". De ese modo, no solo se dedicó a revelar que todo marcha viento en popa sino que muchos hablaron de esos planes a futuro.