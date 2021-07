La madre de L-Gante a CFK: "Me causó gracia cuando dijo lo de la computadora"

Luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner haya mencionado que gracias a recibir la netbook -del programa conectar igualdad -el conocido cantante L-Gante pudo destacarse en el mundo de la música, Claudia Valenzuela su madre, salió a contar lo que le pasó, en Radio con Vos: “Me empezaron a llegar mensajes y no podía entender la relación de cómo Cristina había hablado de L-Gante", comenzó expresando.

En este sentido, recordó los inicios de L-Gante: "Costaron, éramos una familia laburante, pero poníamos todo para ayudarlo a grabar los temas".

"Me causó gracia cuando empezó diciendo "elegant", empezó mal, pero está bien es más fino" sostuvo entre risas e indicó: “Cuando dijo lo de la computadora, también me causó risa. Te digo la verdad, me reía. Porque yo sabía cómo había venido esa computadora acá. Yo sabía… en sí a Elián le había venido una computadora, pero él ya no estaba yendo a la escuela. Yo me presento a pedir la netbook, y en ese momento de una escuela me mandaban a otra escuela, por lo que me fui a tres y dije ya está, ya fue no me la dieron. Así que nunca tuvo su computadora. Y después, los chicos que tuvieron su netbook, dejaron de estudiar... Él ya no estaba yendo más. Lo que sí no me acuerdo, es si vendió el celular y se compró la compu o lo vendió mano a mano”.

Asimismo, habló de cómo fue su vida y alguna de las situaciones por las que tuvo que pasar antes de llegar a la fama: “Elián tenía amistades que lo llevaron por malos caminos, ahí probó las drogas. Tuve miedo de que terminara mal” y agregó:"A Elián siempre le gustó la música. Fue aprendiendo solo con los programas de la compu".

Con respecto a su último tema: “A mí me pasan videos por redes diciendo: ‘Quiero el abecedario. Los chicos se saben las letras de las canciones, pero no el abecedario’. Le piden las tablas. Les digo que primero se las está aprendiendo y ahí va a salir.

A pesar del buen momento que transita el artista su madre manifestó que no fue fácil escucharlo decir que iba a dejar el secundario: "Fue duro cuando Elián me dijo que después lo iba a terminar”.