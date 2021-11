'La Lógica del Escorpión' ya tiene tapa: ¿cuándo sale el nuevo disco de Charly?

La expectativa por conocer la nueva música de Charly García se encendió cuando, hace poco menos de un mes, él mismo confesó que su próximo material de estudio se llama "La Lógica del Escorpión" y que su lanzamiento no es solo un hecho, sino que es inminente.

Coronando los rumores que especulaban con un regreso del ícono del rock argentino a la publicación de música, quien cumpliría 70 un día después de esa entrevista con Roberto Pettinato confirmó que su nuevo disco está casi listo. "No hay lógica, es suerte" definió Charly para responder una pregunta sobre el nombre de su próximo material.

Una nueva referencia a este nuevo trabajo artístico de García sería presentada ante todos los argentinos este 23 de octubre, cuando el cumpleañero se sentó al piano en el Centro Cultural Kirchner para interpretar cuatro canciones durante la última etapa del festejo por su septuagésimo aniversario de nacimiento. Esa noche el pecho de Charly tenía, estampado sobre negro y debajo de un saco blanco, la figura de un escorpión.

Pero la última novedad llegó este viernes con la aparición en un perfil de fanáticos en redes sociales de una imagen que anticipa, en teoría, lo que será el arte de tapa del disco, exhibiendo el título de la obra junto a una imagen del insecto y el logo que acompaña a Charly desde hace 25 años: Say No More.

Cuándo sale el nuevo disco de Charly García

Por el momento, ni Charly, su entorno o nadie con información filtrada ha arriesgado una fecha confirmada de lanzamiento para La Lógica del Escorpión. No obstante, su tecladista y amigo, Fabián "Zorrito" Von Quintiero se refirió hace poco mas de una semana a la etapa en la que se encuentra el material y cómo se prepara su autor para finalmente mostrarlo al mundo.

"El disco está bastante avanzado ya. El lo empezó hace muchos meses de manera artesanal: ir al estudio todos los dias y grabar, él y el técnico, nada más" adelantó el músico, muy cercano a García. "Lo viene haciendo desde cuando no se podía hacer nada. Aprovechó el tiempo muerto que tuvimos todos con la pandemia y todo esto de no hacer nada, pero lo fue haciendo desde ese momento, demostrando que también es un tipo que se levanta y ya es Charly García, y se acuesta como Charly García. Nunca deja de ser ese artista que es" definió.