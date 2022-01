La hija de Martín Carrizo despidió a su padre con una frase de Cerati

Una de las hijas de Martín Carrizo, el baterista argentino que murió este martes por complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), usó su cuenta de Instagram para compartir su dolor por la partida de su padre.

"Poder decir adiós es crecer. Te amo. No puedo explicar lo que siento", escribió "Mimi, junto a algunas fotos de ella y Martín con sus hermanos Benjamín y Miranda. La primera parte del mensaje incluye un fragmento de la canción "Adiós", compuesta por Gustavo Cerati e incluida en su álbum "Bocanada", del que Carrizo participó en la grabación y gira de presentación.

Un mes antes de su fallecimiento a los 50 años, el músico había compartido aspectos íntimos de su día a día en una entrevista con Infobae. En esa conversación, que fue la última que dio a medios de comunicación, Martín habló del apoyo que recibía de parte de sus tres hijos. "Benja, Milena y Miranda. Son tres bellezas que no paran de darme fuerza y cada uno, a su manera, me piden que no abandone y siga peleando", contó.

La partida de Martín Carrizo conmocionó a varias figuras del rock argentino que compartieron mensajes de despedida y dolor en las redes sociales luego de que su hermana Cecilia "Caramelito" diera la triste noticia.

El mensaje del Indio Solari, líder del grupo Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado donde el baterista tocó hasta ser afectado por la enfermadad, fue uno de los más compartidos. El ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota también publicó una foto junto a su ex compañero de banda, acompañada de una emotiva carta:

"Don Martín pasó por esta dimensión con un espíritu decidido a ser joven siempre. Desde ahí me ayudó a reír mas de lo que mi locura me permitía. Por esto lo recordaré con las palabras que suelto en cada brindis ¡Gracioso y valiente! Eso fue Don Martín" escribió.

Otra de las dedicatorias que se viralizaron en las redes fue la del productor musical y tecladista "Tweety" González, quien compartió algunas anécdotas con su colega fallecido.