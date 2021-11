La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls deslumbró en el show de Luciano Pereyra

Luciano Pereyra sigue presentando su gira “De hoy en adelante” en el Luna Park. Anoche, con localidades agotadas, dio un nuevo show y, entre los que dieron el presente, estuvo Agustina Cherri y su hija, quien protagonizó uno de los momentos más emotivos del recital.

Durante el show, el cantante invitó a Muna Pauls a subirse al escenario y ambos interpretaron “Flaca”, de Andrés Calamaro. A través de su cuenta de Instagram, la actriz de la “1-5/18” compartió con sus seguidores un vídeo de cómo lo vivió ella y, con un conmovedor mensaje, le agradeció a su amigo por el gesto.

La joven se encargó de subir el video a Instagram y detalló : "la primera vez que te escuche cantar estaba en la panza de mi mamá, siempre te admiré, pero primero te quise como mi tío, mi tío lucho, me ayudas a crecer en lo que me gusta, me acompañas en este camino, y hoy me diste la oportunidad de pisar un escenario por primera vez, y nada menos que en el luna park, y con vos. gracias por darme la oportunidad de cumplir mis sueños, nunca me hubiese imaginado llegar a esto, gracias por ser parte, te quiero @lucianopereyraoficial"





Por otro lado, Agustina Cherri que acompañó a la adolescente a la presentación de Luciano Pereyra también compartió distintas historias de una noche plagada de emoción y no escondió su emoción al ver a su hija en el escenario.

“Parece un sueño pero no lo fue”, inició escribiendo en la publicación, donde se la ve con lágrimas en los ojos. “La viste crecer, soñar, la aconsejaste, fuiste el primero en escuchar sus canciones, la guiaste y la guiás en su camino. Hoy fue una noche mágica e inolvidable”, continuó, visiblemente emocionada.

¿Quién es Muna Pauls Cherri?

La hija mayor que tienen en común Gastón Pauls y Agustina Cherri tiene 12 años y casi 550 mil seguidores en Instagram, red social donde sube contenido y muestra sus dotes para el canto.

En su perfil, Muna se presenta como “Almendra” y afirma ser “amante de la música”. Basta ver sus videos para darse cuenta que a la niña no sólo le gusta la música sino que además tiene mucho talento como intérprete. Tiene una voz muy dulce y toca además el ukulele.