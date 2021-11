La entrevista de la China Suárez con Fantino se podrá ver el lunes

Este martes se emitió la primera parte de la entrevista que mantuvo Wanda Nara con Susana Giménez desde París. En esa charla, la empresario habló públicamente por primera vez del escándalo del que habló todo el país.

Lógicamente, lo dicho por la blonda no dejó muy bien parada a la China Suárez, la tercera en discordia en lo que casi terminó con el divorcio de Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi.

Ahora, se conocerá la otra parte de la historia. Es que este lunes, finalmente se estrenará, a las 21.30 y a través de Star+, la entrevista que mantuvieron la China Suárez y Alejandro Fantino.

En esta charla, la actriz hablará del escándalo en el que se vio involucrada, pero desde su perspectiva.

"Te invito a que me conozcas sin intermediarios, a que me veas y que me escuches en primera persona", dice la ex de Benjamín Vicuña en el adelanto oficial de la entrevista que inaugurará el ciclo Especiales Star+ en primera persona, a través de la plataforma.

Sobre la charla

Hace unos días, Ángel de Brito adelantó detalles sobre la entrevista y detalló: "Es la primera vez que la China va a hablar después de todo el escándalo y lo va a hacer con Fantino en una charla profunda y relajada". "Me dijeron que estuvieron muy tranquilos los dos, que charlaron brevemente antes de la entrevista, y que todo lo que contestó fue sin filtro", agregó.

Por otra parte, el periodista profundizó que Fantino "le preguntó un montón de cosas. Es una entrevista larga, no es que solo habla del Wandagate. Habla de la maternidad, de las parejas, de Terapia Alternativa".