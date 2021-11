La emotiva despedida de Belén Ludueña en BDA

La periodista María Belén Ludueña, que se destacó en el programa BDA Buenos Días América se emocionó al aire del pasado viernes al despedirse del noticiero que conduce Antonio Laje.

La joven logró conquistar los corazones del público por su calidez y carisma de todos los días.

Según indicaron en el programa, la joven se tomará unos días de vacaciones anticipadas por decisión del canal, ya que habría sido invitada para realizar el noticiero central.

Debido a la despedida, se quebró al saludar a la gente y sus compañeros de tanto tiempo en un programa que le permitió ser reconocida profesionalmente, y ver la otra cara de su vida junto a Jorge Macri

"No me podía ir sin llorar, soy muy sensible, realmente soy así. Es mi último día, son sensaciones encontradas", explicó entre lágrimas.



"Gracias a quienes me reciben con tanto cariño a la mañana y a todo el equipo. Los voy a llevar a donde vaya. Soy muy sensible. Arranqué siendo una y fue un gran crecimiento profesional. Ustedes me enseñaron muchas cosas, no me voy a olvidar", agregó.

Finalmente, volvió a dar las gracias al canal Grupo América por permitirle despedirse “creo que me lo merezco, esto es un hasta pronto. Todavía no sé si voy a estar en el noticiero porque son decisiones que hay que tomar con tranquilidad. Esto es una carrera. Es un hasta pronto en esta casa", concluyó