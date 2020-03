La emotiva carta de despedida de Centurión a Melody

La vida volvió a dar un duro golpe a Ricardo Centurión. Su novia Melody Pasini falleció a los 25 años de edad a raíz de un paro cardíaco que sufrió mientras conducía un auto y la noticia provocó una enorme conmoción en el ambiente del fútbol argentino.

La joven sufrió un inconveniente respiratorio cuando transitaba las calles de Lanús Este y golpeó contra un vehículo que estaba estacionado. El triste acontecimiento se sumó al fallecimiento de la abuela del futbolista, una persona de vital trascendencia en su crianza, que se produjo hace 20 días atrás.

Horas más tarde de lo ocurrido, Ricki publicó un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram: “Te voy a amar siempre mi amor”, escribió junto al posteo, que contó con el apoyo de distintas personalidades del deporte.

Sin embargo, este lunes por la mañana volvió a pronunciarse en las redes sociales con una historia desgarradora: “Me voy a morir de tristeza no es justo, por qué no me llevaste a mí y hoy como hago para darte el último adiós mi hermosa Melody”, puso encima de una foto de ambos abrazados y sonrientes.