La despedida de Moldavsky, cuarto eliminado de MasterChef Celebrity

En la gala de eliminación de este domingo, Roberto Moldavsky se despidió de las cocinas de MasterChef Celebrity.

El desafío para los participantes con delantal negro, fue cocinar pastas con sesos, algo nuevo para muchos y bien conocido por Claudia Villafañe, quien lo utilizó en sus "ravioles a la Pochi", en honor a su madre.

Como si esto fuera poco, una caja cerrada con combinación numérica les complicó aún más la noche. Entre sumas y restas, los aspirantes debían descifrar la clave y luego utilizar los ingredientes del interior del cofre para realizar algún panificado, con base de queso, que acompañara el plato.

La ex de Maradona fue la primera en gritar el resultado y esto fue destacado por el conductor del programa, Del Moro, quien la premió -de manera simbólica- como "la mejor compañera" de la jornada.

Cuarto eliminado

En el tramo final del programa, quedaron frente a frente el exfutbolista Turco García y el humorista Roberto Moldavsky. Ambos presentaron sus pastas con abundante salsa de tomate y problemas de cocción.

Lo primero que Germán Martitegui le hizo ver a Moldavsky, fue la hoja de laurel que le dejó. Luego, sin tantas vueltas, advirtió que le daba "impresión" comer lo presentado, ya que la masa estaba "cruda y gruesa".

"Masa grande, no se siente el sabor... La verdad que mucho esfuerzo, porque laburaste un montón, pero pocos resultados", resolvió Donato De Santis.

Aunque el jurado lo mató con la devolución, el comediante puso su mejor sonrisa y enfrentó con humor lo que ya veía venir.

Al momento de despedirse del certamen, agradeció la oportunidad de estar allí y, con gran humildad, advirtió que para él estar en MasterChef fue como estar de vacaciones.

"Pensaba que era como si me hubiera colado en un avión o en un crucero, que no tenía que estar, pero me metí. Creo que aprendí muchas cosas, no seso, pero sí lo demás (entre risas) y la pasé muy bien, la verdad que estuvo muy bueno", indicó en su último discurso Roberto.

En su cuenta de Twitter, compartió un compilado con los mejores momentos vividos dentro del programa emitido por Telefe.