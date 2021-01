La decisión que tomó Leti Siciliani desconcertó a todo MasterChef

En la noche del domingo siete participantes de MasterChef Celebrity compitieron en la gala de eliminación y uno de ellos dejó el certamen.

Victoria Xipolitakis, Leticia Siciliani, El Polaco, Sofía Pachano, Analía Franchín, Claudia Villafañe y Belu Lucius son los famosos que buscaban continuar participando del programa, pero uno de ellos tomó una decisión inédita que sorprendió a los simpatizantes.

Para comenzar la nueva ronda de semifinales, enfrentaron a la influencer con la vedette y la periodista ya que fueron las mejores de la semana y debieron realizar un sambayón. Tras presentar sus delicias, el jurado eligió salvar a la Griega y de esta manera se aseguró su lugar en la gala del domingo.

Luego desafiaron al resto de las figuras a que realicen platos para una noche de invitados. Sin embargo, una vez que los participantes arrancaron con sus preparaciones en las cocinas, Donato de Santis, Germán Maritegui y Damián Betular les plantearon que entre los seis comensales para los que deben cocinar, hay uno vegetariano y otro celíaco. De esta manera, hubo un cambio de planes para todos.

El cantante fue el primero en presentar su lomo a la pimienta con papas a la crema y un ahumado de berenjenas con choclo. "Lo hice con amor", declaró el interprete musical. No obstante, Martitegui fue duro con él: "No me parece que cumpla con la expectativa de la competencia".

Leticia preparó un ojo de bife con ensalada, pero su plato no la convenció del todo: "Sinceramente estaba perdida". Al respecto, Damián analizó: "Son los 70 minutos mal malgastados que hemos visto. Una falta de creatividad, de sabor y de ganas".

Por su parte, Villafañe hizo un pastel de pescado y una milanesa de berenjena que no convenció al jurado: "No estaba bueno". Mientras que Sofía hizo un buen trabajo con su mbejú con un cremoso de palta y una tortilla y ensalada. "Me dejaste mudo. Esta perfecto", confesó Martitegui. Y Damián manifestó: "Hoy no te vas, subís al balcón directo".

Lucius realizó unos fideos tricolor, un crocante de chorizo casero y arroz. "Fideos con manteca y arroz con manteca...", lanzó picante Donato. Y agregó convencido: "Acá hay una falta de personalidad". Por último, Franchín se adelantó a la devolución frente a sus ravioles y dijo: "Esto es horrible".

"Analía vos hoy te tenes que ir, pero Leticia, tenés la oportunidad de dejarle tu lugar. Dejarle tu lugar por alguien que sí quiere estar", declaró Germán. Al respecto, la artista dijo: "Que se quede Ana. Es lo más justo".

Una vez que se concretó la eliminación, el jurado le dedicó conmovedoras palabras a la actriz: “Leti, te dimos esta opción porque sentimos tu frustración, me parece que es súper honorable que pienses como pensaste. Fue muy lindo tenerte acá".