La China Suárez y una noche de boliche con sus amigas en el medio del Wandagate

La China Suárez se refugia en sus amigas en medio del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi. Desde su cuenta oficial de Instagram, la actriz se mostró más que relajada en la noche del viernes.

“Lo siento bebés”, escribió la ex de Benjamín Vicuña en sus redes sociales como pie de una postal en la que se la puede ver posando con amigas en un reconocido bar de Recoleta.

Eugenia Suárez también compartió historias de lo que fue la salida en Argentina, mientras que Wanda y Mauro se encuentran juntos en Dubái disfrutando de unos días de relax después de la reconciliación.

La China Suárez visitó la casa de Fantino

Eugenia China Suárez fue vista el jueves 12 de noviembre en la casa de Alejandro Fantino en el barrio de Nordelta, Provincia de Buenos Aires. Pía Shaw reveló el motivo del encuentro y distanció a la actriz de un posible rumor de romance.

"Se sorprendieron en el barrio privado de Nordelta al ver el auto de la China", empezó el relató la periodista. Aunque rápidamente aclaró: "¿Que estaba haciendo? No pasa nada entre ellos por favor, nada que ver", bromeó abriendo el paraguas ante posible especulaciones amorosas, aseguró que se trató de una situación meramente laboral.

"Es un tema de trabajo, se siguen en las redes sociales, cosa que no sabía, ella está haciendo un proyecto nuevo y él tenía que realizarle una entrevista a ella", añadió la angelita de LAM. En este momento la China está grabando algo para esta plataforma, que no es la misma que la tenía antes... Es la Plus. El encuentro con Alejandro Fantino tiene que ver con esta situación”, detalló la periodista.