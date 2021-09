Desde hace muchos años, y por diferentes motivos, Eugenia "La China" Suárez suele estar en boca de todos dentro del mundo del espectáculo. Y si bien desde hace un par de semanas se viene hablando de ella, y de Benjamín Vicuña, a raíz de su separación, en esta oportunidad la China fue protagonista de un nuevo escándalo pero que nada tiene que ver con su ex pareja.

Todo comenzó cuando en las últimas horas, la actriz levantó el teléfono para hablar con Yanina Latorre. Y fue la propia panelista de Los Ángeles de la Mañana, la encargada de contar la historia, quien aseguró que el enojo viene por haber dado a conocer el colegio al que mandará a sus hijos.

"Así empezó el diálogo: 'Te hablo de madre a madre'. Es muy fuerte 'de madre a madre’ porque acá de los hijos no se habló. Se habló del colegio, al que fue a ver con Cabré. Está enojada por eso", comentó la angelita.

Continuando con el relato, Latorre dijo, "Es gente que aparece cuando le conviene a ellos. Pero me habló muy bien. Me dijo que el límite eran los hijos. Pero el límite de los hijos es cuando vos te metés con los hijos. Acá no se habló nada morboso de la separación, dijimos que eran buenos padres y que ella era dedicada. Pero le molestó que se sepa dónde va a vivir y lo del colegio".

Sin embargo, parece que la relación entre ambas no quedó del todo bien, al menos para Suárez. Finalizando con la anécdota, la periodista aclaró entre risas, "se hizo la amorosa, se hizo la divina, la copada. Pero cuando le corté, le fui a mirar el Instagram y estaba bloqueada".