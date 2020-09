A través de su cuenta de Instagram, Eugenia la 'China' Suárez reveló el "problema" que la vuelve loca por las noches y que involucra a grandes figuras de la música.

En la noche del martes, publicó una serie de historias en las que contó que el último tema de Maluma, Hawái, no la deja en paz y la canta la mayor parte del día.

"Tengo miedo de que en realidad no se me despegue nunca. Me despierto a las 3 de la mañana y la tengo en la cabeza, es muy loco", reflexionó la actriz, quien etiquetó al cantante colombiano.

"¿Qué explicación tiene eso? La semana pasada me pasó con Papás, de Mau y Ricky (Montaner), con coreo y todo, porque los veo tanto que hacen toda la familia la coreo", contó y agregó unos pasos del challenge.

Otra de las canciones que dieron conquistaron a la China fue Por primera vez, de Evaluna -hija menor de Ricardo Montaner- y la versión remix de Tattoo, interpretada por Rauw Alejandro junto a Camilo, esposo de Evaluna.

Por último, se filmó en horas de la noche cantando la canción de Maluma, con Amancio a upa, dejando claro su fanatismo por el tema.

Amancio cumplió un mes

El tiempo pasa volando y el pequeño Amancio ya cumplió un mes. Con un tierno posteo, en donde se ve la mano de la China tomando la del bebé, compartió este momento con sus seguidores.