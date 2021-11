La amistad entre la China Suárez y Paula Chaves hoy parece haberse acabado definitivamente luego de las repercusiones por el denominado Wandagate. Yanina Latorre contó en Los Ángeles de la mañana que la actriz se habría despachado con todo contra la animadora, en medio del escándalo de la empresaria y el delantero del PSG.

Yanina Latorre explicó en la emisión de LAM cómo quedó el vínculo entre la China y Paula tras el affaire de la actriz con Mauro Icardi. "Se terminó totalmente", sentenció.

"La semana pasada, La China hizo una producción de fotos donde habló mucho. Se ve que no se da cuenta, no mide que hay productores cerca escuchando, y se pasa”, arrancó Latorre, y señaló: “Eugenia criticó mucho. Dijo que Paula era mala persona, una atrevida y que no entendía por qué se había metido".

“Para mí, Paula estuvo fantástica. La defendió a Zaira”, dijo Yanina, respaldando a la conductora de Bake Off Argentina.

Otras épocas: Zaira, la China y Paula disfrutando de un evento todas juntas

Sin embargo, la 'angelita' más filosa lanzó una versión aún más tremenda. “La China está enojada por el día que fueron Paula con Zaira a la casa y la obligaron a mostrar el teléfono”, contó.

“Paula y Zaira fueron al country donde vive la China, ahí es donde le sacaron el teléfono y ahí se destapó todo”, lanzó.

Por otro lado, Yanina comentó sobre la actitud de Paula Chaves: "Jamás criticó a La China. Es más, a mí me clavó el visto. No quiere hablar. Tiene derecho a tomar partido, pero Eugenia dice que es una desubicada y que no la va a perdonar nunca”.

Paula Chaves y la China Suárez, enfrentadas por el wandagate.