La China aseguró que fue engañada por Mauro: su descargo en redes

Eugenia ´La China´ Suarez habló luego del escándalo del "WandaGate", producto del cual fue ensuciada públicamente y acusada de ser la que separó a la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Así la actriz -que vive actualmente en Europa- rompió el silencio y publicó una serie de stories en su cuenta de Instagram en donde expresa su versión de los hechos:

"Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas", comenzó expresando. Así manifestó que a pesar de ser víctima de la violencia mediática, guardó por mucho tiempo "silencio, por miedo e inexperiencia", pero que ahora quiere cambiar eso.

"Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda", aseguró, y dio a entender que muchas mujeres se sentirán identificadas con lo que le sucedió, debido a que le creyó a un hombre que decía "estar separado o separándose".

Con estas palabras expresó sus sentimientos de haber sido engañada y de tener que pagar "con su reputación" cuestiones que son privadas y personales de cada mujer.

Además expuso: "Parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz, lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz". "Respeto mi silencio contante para preservar mis vínculos familiares que han sido siempre mi prioridad, pero hoy no quiero callar más", aclaró contundente.

En este sentido, dijo: "Somos muchas mujeres a las que esto nos ha sucedido y a la que la mirada externa juzga".

Por su parte, dejó en claro que lo que sucedió no fue una situación que ella comenzó, no alentó, ni provocó, y que tener que exponer esto, "habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres".

Asimismo, asumió su falta de experiencia en estas situaciones, pero no se hará cargo esta vez de la actitud que tienen estos "conquistadores seriales",

En tato para finalizar, agradeció a todas las personas que le brindaron apoyo constante, que entendieron todo lo que vivió en su pasado y que hoy "se vuelve a repetir", pero ya no más en silencio. "Soy una mujer que ya no tiene miedo de hacer valer mi derecho de vivir libre de prejuicios. Y ojalá esto no sirva solo como un descargo, sino también para reflexionar entre nosotras".