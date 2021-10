La banda neoyorquina LCD Soundsystem anunció su vuelta a los escenarios

Desde el 23 de noviembre al 21 de diciembre, LCD Soundsystem dará 20 conciertos seguidos en Brooklyn Steel. Con este anuncio, la agrupación liderada por el compositor y cantante James Murphy se prepara para su vuelta a los shows en vivo después de tres años de inactividad.

Asimismo, el último material de estudio publicado por la banda data de 2019, cuando lanzaron Electric Lady Sessions, un compilado de grabaciones en vivo con las canciones del álbum American Dream (2017).

La vuelta de LCD Soundsystem

En declaraciones recientes al sitio de música y cultura Pitchfork, Murphy, quien fundó y toma las principales decisiones de la banda, explicó los motivos de este regresp tan esperado por sus fanáticos.

"Tengo un estudio de grabación, y estoy haciendo música todo el tiempo. Cuando se convierte en algo que sale, siempre hay algo que queda por verse. LCD es literalmente abrir la puerta cuando decido salir a ser parte del mundo. He estado trabajando en música, y no tengo planes muy concretos sobre eso o con lo que voy a hacer, pero estoy haciendo música".

Con respecto al impacto de la pandemia de COVID-19 en sus planes como músico y compositor, el frontman de LCD Soundsystem analizó: "No haber podido tocar en vivo estuvo bien, porque quizá no estábamos en forma para salir a dar shows para ese entonces. Yo tampoco estaba haciendo música para la banda, y no me parecía lo más acertado para hacer en ese momento, por varias razones".

"Somos como una banda de fiesta, y quizá un hombre viejo y gruñón haciendo canciones en el medio de una pandemia global con gente muriendo, con la irrupción de Black Lives Matter y otras cosas, no parecía que el mundo necesitara justo un disco o algo de LCD Soundsystem" reflexionó.