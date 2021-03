La amenaza de Coco Sily a Fernando Iglesias: "Te voy a cag.. a trompadas"

El humorista realizó el pasado martes una editorial en donde se encargó públicamente de insultar y amenazar al Diputado nacional Fernando Iglesias. Esto provocó una gran indignación en las redes, donde le llovieron las críticas.

“Le pueden decir con toda tranquilidad a Fernando Iglesias: ‘Mirá para todos los costados cuando salgas de donde salgas, porque si te cruzás conmigo te voy a cagar bien a trompadas’”, dijo contundente Coco Sily en su programa de radio Fuerte al Medio.

El detalle:

El funcionario del PRO habló durante una sesión en contra de Estela de Carlotto expresando; “Estela de Carlotto pidiendo que Macri vaya preso ahora es un escándalo difícil de superar. No importa si se refiere a Macri o a quien fuera. Una representante de los derechos humanos no pide que se lo juzgue, no pide que haya un tribunal, pide que sin juicio y sin condena vaya preso. ¿En qué te has convertido Estela? ¿Les suena esto de gente que va presa y es sancionada sin juicio y sin condena?”

Como consecuencia los dichos habrían sido el detonante para que Sily lo amenace en su programa radial.

La disputa se armó luego de que en el programa "polémica en el bar", que se transmite todas las noches en América TV, plantearan la disyuntiva entre si se debe avalar o no la violencia en este caso.