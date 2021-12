L-Gante se habría ido de la casa que comparte con Tamara Báez

Días atrás se viralizó una foto de Tamara Báez, la novia de L-Gante, posando con un vestido de novia y los fans del artista se ilusionaron con que su ídolo podría pasar por el altar.

Sin embargo, el periodista Juan Etchegoyen echó por tierra estos rumores y, de hecho, planteó que la pareja podría estar a punto de separarse.

“Se convirtieron hace poquito en padres de Jamaica y la situación lejos estaría de ser la mejor. Ya no se siguen en redes y me confirman que ya no viven juntos. Decidieron vivir en casas separadas. Lo tengo re contra chequeado”, aseguró.

“Decidieron vivir en casas separadas. Lo tengo re contra chequeado”, agregó. “Pregunté por la separación y me dicen que es inminente. Habría una tercera en discordia. Pero esto lo ponemos en potencial porque no me consta. Este sería el principal motivo de la ruptura”, dijo al respecto el comunicador en las últimas horas.

Y concluyó: “Él se habría cansado de ella y ya no quiere ni si quiera subir fotos ni stories de Tamara en sus redes. Ella si sube pero el nada de nada”.

Por otro lado, Tamara Báez mostró los avances en la obra que llevan adelante en el barrio Bicentenario de General Rodríguez. En su cuenta de Instagram, Tamara compartió unos videos en los que se ve a los albañiles trabajando en la construcción de tres pisos que marcha a paso firme, teniendo como referencia las imágenes que habían mostrado dos meses atrás.

En otra de las historias, la joven mostró el amplio terreno donde se luce la pileta y donde se lee la firma que identifica el estilo del artista: “Cumbia 420″. Con la música de L-Gante de fondo, la filmación muestra a la piscina cubierta con agua cristalina y un grupo de jóvenes y niños bailando alrededor del terreno. El sueño de la casa propia está cada vez más cerca.