L-Gante sacó un nuevo tema y le dedicó una estrofa a Cristina Kirchner

L-Gante sacó un nuevo tema que no solo se destacó por sus rimas, sino también por el guiño que le hizo a la vicepresidenta, en una de sus estrofas.

Se trata de Malianteo 420 volumen 2, realizada junto a Kevin Rivas, popularmente conocido como DT.Bilardo.

El ida y vuelta entre el cantante y Cristina Fernández de Kirchner comenzó a principios de julio de este año, cuando el rey del Turreo (mezcla de reggaetón, trap y cumbia villera) contó en una entrevista que su primera canción, L-Gante RKT, fue grabada con una computadora del programa Conectar Igualdad.

Luego, la exmandataria nacional hizo alusión a su caso durante su discurso en la entrega de 10 mil tablets a alumnos de escuelas primarias.

En cuestión de horas, llegó el testimonio del joven, oriundo de General Rodríguez, que dejó un tanto descolocado el reconocimiento de Kirchner.

El cumbiero relató que, si bien es cierto que utilizó una de esas computadoras para crear música, no la había obtenido por ir a la escuela, sino que fue a través de un intercambio: “No me acuerdo si la cambié por un celular o vendí el celu y me compré una computadora”, expresó en su momento.

¿Habrá respuesta?

El argentino, que arrasa en las tiendas digitales abrió un nuevo episodio en relación con la vice de Alberto Fernández.

El fragmento en donde la menciona dice:

Un verdadero corta trucho' nunca habla mal de su barrio

Me nombró la ex presidente y aunque fuera innecesario

Yo demuestro mi respeto y respeto le falta a vario'

Eso no e' flow de los '90, puro invento de uno que sueña ser gánster

Hasta el momento, el video de Malianteo 420 volumen 2, cuenta con 2,527,233 vistas en YouTube y ya se posicionó entre las tendencias de Argentina.