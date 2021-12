L-Gante fue jurado en la gran final de La Academia y recibió los elogios de Tinelli

La gran final de La Academia contó con la presencia de L-Gante como jurado invitado, y su participación no pasó desapercibida. Marcelo Tinelli lo recibió con sentidos elogios y el clima de emoción invadió la pista en el último programa. El conductor de ShowMatch confesó que se siente identificado con la historia de vida del cantante de cumbia 420 por sus ganas de salir adelante. Con una entrada por la pantalla gigante, el cantante de 21 años agradeció el apoyo y se mostró entusiasmado por ser la primera vez que ocupa la banca de los expertos en un día cargado de nerviosismo.

“Gracias por la invitación. Para no caer con las manos vacías, un tinti 420”, se presentó L-Gante.

”¿Soy jurado?”, bromeó el cantante, que se sentó entre Pampita y Guillermina Valdés.

Tamara Báez, la novia del artista, y su hija, la pequeña Jamaica, estuvieron presentes en el estudio y se robaron todas las miradas. “Me encanta la pareja que hacen, son dos personas muy lindas. Tu novio en muy poco tiempo ha sido el reflejo y la voz de mucha gente”, le dijo en un comienzo el conductor a la joven. “Es la voz de muchos de nosotros, aunque parecemos que no tenemos mucho que ver con lo que no es el estilo de él, nos sentimos representados, cuando dice la música 420 para los negros, la he cantado yo, la canta mi hijo, la canta mi familia, la cantan todos”, agregó.