Kike Teruel envuelto en un escándalo por agresión en un fiesta clandestina

Nuevamente el escándalo involucra a uno de Los Nocheros, en esta oportunidad el denunciado junto a sus hijos fue Kike Teruel, por realizar una fiesta clandestina en su casa de Salta en plena pandemia y agredir a un joven. La familia mantenía un perfil bajo luego de que en 2019 su sobrino Lautaro, hijo de su hermano Mario, fue detenido por abuso sexual de menores.

La madre de la persona agredida reveló lo sucedido en sus redes sociales, después de realizar la denuncia en la Justicia y a su vez recibir contradenuncias y una orden de restricción por parte del cantante del grupo de folclore.

"Acabo de terminar de radicar una denuncia contra Kike Teruel por una falsa denuncia contra mí y mi familia", comenzó la mujer en su fuerte descargo.

Y agregó: "Esta mañana me levanto y veo a mi hijo todo golpeado, desfigurado y con muchos golpes en la cabeza. Cuando le pregunto qué pasó, me comenta que estuvo en una fiesta en la casa del hijo de Kike, que lo habían patoteado, que en la fiesta había más de 100 personas y que se cobraba una entrada de 600 pesos con bebidas alcohólicas”.

La madre de la víctima contó que tras enterarse de lo que pasó fue a la casa del artista y él minimizó los hechos: “Me dijo que no estaba enterado de nada...y ahí le digo '¿cómo no vas a saber que en tu casa hay más de 100 personas, que se cobró entrada y se vende alcohol?'".

Además expresó: "Cuando yo comienzo a cuestionar y a preguntar, con tal de callarme me dijo que haga lo que quiera, que si quería denunciar que denuncie, total él tiene muchos contactos, que a mí no me iban a dar bola, que si yo perjudicaba a sus hijos, él iba a perjudicar a mi hijo".

Por último, la mamá del joven golpeado lanzó sin filtro: "Son gente que se cree que se van a llevar a todo el mundo por delante por tener poder adquisitivo y contactos, pero las cosas tienen que ser como son porque yo podría estar lamentando la vida de mi hijo y quiero que esto tenga conocimiento público.

Descargo de Kike

En declaraciones al programa Los Ángeles de la Mañana, El Nochero aseguró no estar al tanto de esta denuncia: "Me enteré por amigos y familiares de esas denuncias. Cuando esté al tanto de lo que pasa voy a hablar".

Y luego agregó: "No es cierto lo que se dice, y no sé ni quién está hablando. Yo no veo tele, por eso quiero saber que pasó" cerró.