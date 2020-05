Julieta Venegas y su hermana gemela generaron furor por esta foto

La cantante mexicana de 49 años de edad, Julieta Venegas fue parte de un revuelo bárbaro que hubo en la red social Twitter, luego que cientos de usuarios hablaran de una foto en la que sale ella junto a su hermana gemela, llamada Yvonne.

¿Juego de gemelas?

Lo cierto es que la imagen es más fuerte que cualquier palabra y al parecer Yvonne, es un poco más alta que Julieta pero no debe haber muchas más diferencias entre ambas mexicanas, que recordaron a más de uno el título de la película de 1998, ‘Juego de gemelas’ dirigida por Nancy Meyers.

“La hermana gemela de Julieta Venegas es más parecida a Julieta Venegas que Julieta Venegas”, comentó un usuario que compartió la postal en esa red social y que luego terminaría por volverse viral.

La sorpresa de miles de personas que ignoraban que la cantante de ‘Me Voy’ y ‘Limón y sal’ tenía una hermana gemela, quedó de manifiesto en las respuestas bajo el posteo del usuario @guilleafelix en la red social del pajarito azul.

Repercusiones del posteo:

Luego de ver las imágenes solo resta reflexionar que si Julieta tiene cita para tocar en tal o cual lugar pero la que se presenta en realidad, es su gemela y no ella, probablemente, nadie lo note hasta que quizás empiece a cantar o a tocar los primeros acordes…

Cabe destacar que en el video oficial del tema 'Lento' de Julieta, aparece su hermana gemela. Dato que todos los fans de ella, no ignoran pero si una gran cantidad de personas que ha escuchado alguna canción de la artista pero no ha visto sus videos o no conoce detalles certeros sobre su música y vida.

¿A qué se dedica Yvonne Venegas?

La hermana de Julieta y que creció en la ciudad de Tijuana, mantiene un perfil muy bajo comparado con el de su gemela. No forma parte del ambiente musical, sin embargo si es amante del arte y su ocupación principal es la fotografía.

Yvonne Venegas, ha realizado importantes exposiciones de sus trabajos en países como México, Bélgica, Perú, Polonia, España y Estados Unidos.