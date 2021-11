Jorge Rial habló sobre el difícil proceso de adopción de sus hijas

Jorge Rial detalló el momento previo a la adopción de sus hijas Morena y Rocío Rial, y relató cómo fue el proceso legal que atravesó con Silvia D'Auro, su ex esposa, para obtener la guarda definitiva.

En declaraciones a la revista Pronto, el conductor recordó: "Morena llegó a mi vida desde que nació. De hecho, su mamá biológica estuvo los dos últimos meses de embarazo en la casa de mi vieja”.

Además, reveló: “Morena tenía la identidad que le puso su mamá biológica cuando dio a luz”, confesó, y contó que con su hija menor repitió el mismo procedimiento: “Rocío también tenía otro nombre, y nosotros la llamamos así cuando nos dieron la guarda”.

Sobre la madre biológica de Morena Rial, agregó: “Ya había dado otros hijos en adopción y la beba que esperaba (Morena) pensaba darla también. Era una chica muy joven del interior, que había tenido varios hijos y tenía decidido darla también".

Cómo fue el proceso de adopción de Morena

El periodista especificó sobre el proceso de adopción de Morena, su hija mayor: "Se hizo un sorteo en el juzgado y nos dieron primero la guarda por seis meses”.

Y explicó: “En ese tiempo, la madre biológica puede oponerse y llevársela, y la asistente social o el juez pueden quitártela. Nunca apareció y jamás permitiría que me pidiera nada".

“Cuando nos dieron la tenencia definitiva de mi primera hija, fuimos al Registro Civil y le pusimos Morena. Ella sabe todo sobre su origen, le ofrecí buscar datos de su madre biológica, pero Morena no quiso”, expresó el exconductor de Intrusos.

Respecto a Rocío, contó: "Ella llegó con un año. Estaba en una casa de tránsito, en una situación difícil, con muchos más chicos. Con un año, las parejas no quieren adoptar porque prefieren bebés. Nosotros estábamos anotados en el Hogar San José, nos llamaron del juzgado para contarnos que estaba esta nena en tal situación, nos dieron la guardia y pasamos casi un año así”, recordó, y sumó: "Finalmente después del año, nos dieron la tenencia de mi hija menor”.

¿Qué opina More de conocer a su madre biológica?

A principios de septiembre, Morena Rial se sometió a las preguntas de sus seguidores, quienes no dudaron en consultarle por su madre biológica. "¿Nunca se te dio por conocer a tu familia biológica? Seguramente tenés más hermanos", le consultó alguien en Instagram.

Ella, lejos de evadir la pregunta, respondió con una revelación: "Este es otro tema que me preguntan bastante seguido. Cuando tenga más data les contaré. Por ahora, sé que tengo más hermanos biológicos. Sé quién es mi madre biológica". Sin embargo, aclaró: "Todavía no la conozco", dejando la puerta abierta a encontrarse con la mujer que la tuvo y entregó en adopción.

Por lado, la hija mayor de Rial dijo: "No es algo que me cambie a mí la vida tener más hermanos biológicos o tener a mi mamá biológica" y dedicó un mensaje contundente: "Me chupa un huevo".

"Más que nada porque ella me abandonó. Pero nada, me dio una mejor vida", señaló.