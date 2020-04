Jimena Barón preocupó a sus fans al revelar un problema de salud que padece

La actriz y cantante argentina de 32 años de edad, Jimena Barón, reveló a sus millones de seguidores en las redes sociales que padece un problema de salud, que atenta contra su continuidad como cantante.

En un posteo que tuvo mucha carga personal, la autora de ‘La tonta’ , detalló cómo ha sido su sacrificio para llegar hasta donde está en su carrera profesional y que es lo que más la preocupa ahora, Barón tiene un quiste en una de sus cuerdas vocales.

“Tuve que entrenar fuerte para llegar con el aire y poder cantar en vivo, tuve que ensayar coreografías que me cuestan mucho, tuve que enfrentar mi miedo de hacerme un estudio y confiar que tengo un quiste en una cuerda vocal, que me deja sin voz todo el tiempo, tuve que quedarme sola en un hotel, muda, sin poder cenar o compartir el tiempo de gira con el equipo", dijo angustiada.

‘La cobra’, dijo que invirtió todos sus ahorros en su proyecto musical y de poco fue recuperando todo el dinero y generando sus ganancias, ya que suele llenar todos los teatros en los que actúa, sin embargo en esta ocasión detalló que el problema en sus cuerdas vocales la está afectando y le pasa factura después de cada show.

"Vi siempre errores, sólo veo errores y cosas que podría haber hecho mejor. Me odio, me sofoco a mí misma. Salimos de los shows sold out saludando a la gente amontonada del otro lado de las vallas, me gritan que me quieren, me agarran fuerte. ¿Me conocen? Ni yo me quiero así tanto", reflexionó sobre el esfuerzo que hace en su profesión.

¿Cómo seguirá la carera de Jimena?