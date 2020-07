El funcionario bonaerense Martín Insaurralde estuvo prácticamente dos semanas internado a causa de contraer coronavirus y fue en ese entonces dónde muchos se peguntaron porque no se contagió su esposa, Jésica Cirio. Además, también se conoció que la que sí contrajo el virus, fue la secretaria privada de él, Vicky Bourio por lo que en las redes sociales se sembró el rumor de una supuesta infidelidad.

Recientemente durante una entrevista radial en CNN Radio, se le preguntó a Jésica Cirio por tales versiones y ella fue contundente para responder:

"Ay, ¡qué bueno que me lo preguntás! Encima Vicky que es como parte de mi familia, yo la amo con todo mi ser y siempre está encima nuestro”, dijo Cirio a Ángel de Brito en la nota. “Ella se angustió mucho cuando dijeron que se había contagiado ella y yo no", afirmó la modelo. “Me mandó mensajes ese día", confesó.

La secretaria de Insaurralde

De Brito, “escarbó” más y evaluó: “Es el prejuicio de siempre porque, ¿por qué no lo podías engañar vos a él, de última?".

"De última. Aparte ahí está el prejuicio porque... bueno se dijeron tantas cosas de mí que, que digan algo más... pero la ignorancia porque (hablan) desde el desconocimiento real de la enfermedad y la cantidad de casos en los que no se enfermaban todos", contestó la rubia.

Antes de terminar la nota la especialista en Zumba, remarcó que había muchos casos de personas que se enfermaron y que no contagiaron todos los que estaban en la casa. "Sin embargo, los haters tiraron mala energía. Eso sí, cuando me pongo a seguirlos veo que tienen cinco, seis seguidores y ahí me doy cuenta de que son cuentas falsas", lanzó Cirio sugiriendo que hubo trolls metidos en el tema.