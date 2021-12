Iván de Pineda fue elegido 'Conductor de la década'

En una ceremonia presencial, Iván de Pineda fue galardonado con el Premio Konex al mejor conductor de la década.

El presentador del popular programa Pasapalabra dedicó el reconocimiento a Luz Barrantes, su pareja hace más de 20 años, a su familia, a sus amigos, a su productora y también al equipo de WarnerMedia y ViacomCBS.

El evento se realizó en el Ciudad Cultural Konex, y contó con actrices, actores, directores, guionistas y conductores, entre otros.

"Estoy muy honrado, muchísimas gracias", dijo de Pineda inmediatamente después de recibir el premio de manos de Tete Coustarot. "Quiero compartir este premio con todas las personas con las que me ha tocado encontrarme en más de dos décadas de trabajo. Me han enseñado con una paciencia enorme y me han mostrado todo lo maravilloso que tiene la conducción televisiva", añadió.

El conductor de Pasapalabra superó en su terna a sus reconocidos colegas: Lalo Mir, Verónica Lozano, Elizabeth Negra Venaci y Guido Kaczka.+

Konex también reconoció como 'Actriz de cine' de la década a Mercedes Morán y como 'Actor de cine' a Leonardo Sbaraglia; mientras que el premio al 'Director de cine' más destacado de los últimos años fue para Damián Szifrón.

Por su parte, Luis Brandoni ganó en la categoría 'Actor de televisión' y Nancy Dupláa y Eleonora Wexler compartieron el galardón a 'Actriz de televisión'.