Insólitos ladrones: Shakira peleó con jabalíes que robaron su bolso

"Milan, di la verdad, cómo tu mami se ha enfrentado a los jabalíes", le dice Shakira a su hijo mientras cuenta la desesperante experiencia que tuvo en un parque de Barcelona. Mostrando su bolso lleno de tierra y marcas, la cantante relató brevemente su altercado con dos animales que intentaron robarle sus pertenencias.

En la publicación se la puede escuchar dando más detalles de lo sucedido, que al parecer tuvo lugar mientras disfrutaba de un paseo con su hijo. Si bien, y por suerte, ninguno sufrió heridas, su voz suena bastante alterada mientras afirma que los jabalíes "le han reventado todo".

“Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo”, dijo la artista en sus historias de Instagram, una vez a salvo en casa. Hasta su celular estaba dentro del bolso que el dúo de animales intentó llevarse al bosque.

Mirá el video: