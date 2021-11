Icardi le dedicó un poema a Wanda Nara y explotaron las redes

Mauro Icardi continúa haciendo 'buena letra'. Desde que explotó el escándalo por su infidelidad con La China Suárez, el jugador del PSG no para de mostrar en sus redes sociales lo arrepentido que está y cuánto ama a su esposa Wanda Nara.

El matrimonio se tomó unos días de relax en Dubai, para descomprimir la crisis que transitaron e intentar que todo vuelva a la normalidad. En este sentido, en las últimas horas Icardi publicó una foto junto a la empresaria y le dedicó románticas palabras de amor.

"Vivamos momentos únicos, de esos que no vuelven, de esos que son instantes, de esos que nos llenan por un ratito, de esos que son por un segundo pero que son para siempre", escribió el futbolista junto a una imagen en la playa a metros del lujoso hotel Burj Al Arab.

Como era de esperarse, el posteo cosechó más de 296 mil likes. Entre los comentarios se encuentra el mensaje del polista Mariano Uranga, que lo comparó con el poeta chileno Pablo Neruda. Pero lo que llamó la atención de todos fue que Wanda continúa sin expresarse a los gestos de su pareja. En ningún momento respondió a los posteos.

Las repercusiones en las redes también hicieron los suyo. En Twitter, no pararon de llegar las burlas al jugador por sus palabras. Pero, eso no significa que Wanda no esté activa en las redes.

Este domingo, la empresaria compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza de espalda a la cámara desde las paradisíacas playas de la ciudad de Emiratos Árabes y horas más tarde compartió que regresaban a París luego de cuatro días inolvidables en Dubai.